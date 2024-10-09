День специальной пожарной охраны МЧС отмечается сегодня в России

08:19, 09 октября 2024, ПАИ

День специальной пожарной охраны МЧС отмечается в России сегодня, 9 октября, пишет calend.ru.

История специальной пожарной охраны МЧС России берет своё начало с 9 октября 1947 года и связана с созданием «ядерного щита» Советского государства.

На счету специальной пожарной охраны ликвидация крупных пожаров, а также участие в ликвидации техногенных катастроф. Подразделения специальной пожарной охраны также принимали участие в тушении пожаров после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Сегодня в спецподразделениях служат около 20 тысяч сотрудников. Под их охраной находится 300 режимных и особо важных организаций оборонных отраслей промышленности, 1700 образовательных и 500 медицинских учреждений в более чем 40 закрытых административно-территориальных образованиях.

Ежегодно в этот день в частях специальной пожарной охраны проходят торжественные мероприятия, на которых вручают ведомственные награды за отвагу, мужество, доблесть, отличие, проявленные при ликвидации ЧС или тушении пожаров. Также в этот день отдают дань памяти погибшим при исполнении служебного долга.