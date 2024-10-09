Более 30% работодателей Пскова вакцинируют сотрудников

09:43, 09 октября 2024, ПАИ

37% работодателей Пскова вакцинируют сотрудников, об этом сообщает сервис SuperJob.

В то же время 36% компаний не принимают никаких мер для предотвращения распространения гриппа среди работников.

Среди других действий, 6% работодателей приобрели медицинские маски, 5% занимаются очисткой воздуха, а 2% рассчитывают на народные средства, такие как мед, лимон и имбирь.

Также по 1% опрошенных сообщили о наличии в офисах санитайзеров, противовирусных препаратов, иммуностимуляторов, витаминов и БАДов.

Опрос среди псковичей показал, что только 26% считают важным ежегодно делать прививку от гриппа.

Каждый второй опрошенный выступает против вакцинации, а каждый пятый затрудняется с ответом. Чаще всего о необходимости вакцинации высказывались псковичи в возрасте до 34 лет (30%) и старше 45 лет (29%).