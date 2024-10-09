В Псковской области при пожаре спасли трёх человек

10:20, 09 октября 2024, ПАИ

Пожарные спасли трех человек, двое из которых – дети, из горящего дома в Великих Луках, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Возгорание произошло в жилом доме на улице Карцева в Великих Луках 8 октября. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на вводе в дом. Пожарным удалось спасти 2/3 дома.

Также 8 октября произошел пожар в нежилом доме в деревне Загребица Опочецкого округа. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание.