Почти в два раза превысил средние показатели класс пожарной опасности в Псковской области в сентябре

11:28, 09 октября 2024, ПАИ

Средний класс пожарной опасности 3,4, что в два раза выше среднего показателя по годам, зафиксировали в Псковской области в сентябре. Об этом ПАИ сообщили в Противопожарном лесном центре региона.

Наиболее высокий класс пожарной опасности зафиксировали в Бежаницком и Локнянском округах, где класс равнялся 4,2.

Всего за сентябрь было зафиксировано четыре лесных пожара в Псковском районе и Невельском муниципальном округе общей площадью 0,34 га. Также было ликвидировано 6 угроз перехода огня с других территорий на лес, отметили в Противопожарном лесном центре.

Работники диспетчерских служб зарегистрировали более 400 задымлений и 20 термоточек, которые проверили работники лесничеств. Также для контроля пожаров в лесах за сентябрь было совершено пять вылетов патрульного самолета.