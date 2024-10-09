Новые электронные услуги доступны для детей-сирот в Псковской области

10:46, 09 октября 2024, ПАИ

Новые электронные услуги для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали доступны в Псковской области. Возможности оказания услуг обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников со своим первым заместителем Верой Емельяновой, начальником управления цифрового развития и связи Виталием Рахмановым и председателем комитета по социальной защите Ольгой Евстигнеевой.

Согласно закону попадающие под эти категории жители региона получают жилье по договорам найма на пять лет с возможностью продления. Однако теперь по инициативе гражданина срок найма жилья может быть сокращен до трех лет при условии подтверждения соответствующих обстоятельств.

Также те, кто раньше относился к этой категории граждан и достиг 23 лет, могут получать выплаты на покупку жилья в собственность (сертификат).

Раньше заявления подавались в территориальные органы опеки и попечительства, но теперь получить услуги можно в электронном виде через портал «Госуслуги».

Чтобы направить заявление, нужно иметь подтвержденную учетную запись, прикрепить сканы или фото документов в зависимости от условий. Форма заявления на «Госуслугах» содержит полный список таких документов после ответа на несколько вопросов.

Михаил Ведерников поручил держать на контроле предоставление электронных услуг на начальном этапе их функционирования, чтобы в случае необходимости учесть замечания пользователей.