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Общество

Занятие по медицинской подготовке провёл участник СВО для великолукских студентов

Член региональной Ассоциации ветеранов СВО Николай Грачев провел практическое занятие по медподготовке для студентов Великолукского политехнического колледжа. Об этом ПАИ сообщили в фонде «Защитники Отечества» Псковской области.

  • Занятие по медицинской подготовке провел участник СВО для великолукских студентов
    Фото: Филиал фонда "Защитники Отечества"
  • Занятие по медицинской подготовке провел участник СВО для великолукских студентов
    Фото: Филиал фонда "Защитники Отечества"
  • Занятие по медицинской подготовке провел участник СВО для великолукских студентов
    Фото: Филиал фонда "Защитники Отечества"
  • Занятие по медицинской подготовке провел участник СВО для великолукских студентов
    Фото: Филиал фонда "Защитники Отечества"

Николай Грачев награжден медалями «За отвагу» и «За спасение погибавших», сейчас он находится в отпуске.

Для проведения занятия его пригласила старший социальный координатор в Великих Луках Татьяна Щеблыкина. Николай рассказал студентам о своем участии в специальной военной операции и о том, как важно уметь оказывать первую медицинскую помощь на передовой. Практическая отработка навыков прошла по рекомендациям сотрудника медсанчасти 76-й десантно-штурмовой дивизии Валентины Заводовой.

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