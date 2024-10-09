Занятие по медицинской подготовке провёл участник СВО для великолукских студентов

10:58, 09 октября 2024, ПАИ

Член региональной Ассоциации ветеранов СВО Николай Грачев провел практическое занятие по медподготовке для студентов Великолукского политехнического колледжа. Об этом ПАИ сообщили в фонде «Защитники Отечества» Псковской области.



Фото: Филиал фонда "Защитники Отечества"



Фото: Филиал фонда "Защитники Отечества"



Фото: Филиал фонда "Защитники Отечества"



Фото: Филиал фонда "Защитники Отечества"







Николай Грачев награжден медалями «За отвагу» и «За спасение погибавших», сейчас он находится в отпуске.

Для проведения занятия его пригласила старший социальный координатор в Великих Луках Татьяна Щеблыкина. Николай рассказал студентам о своем участии в специальной военной операции и о том, как важно уметь оказывать первую медицинскую помощь на передовой. Практическая отработка навыков прошла по рекомендациям сотрудника медсанчасти 76-й десантно-штурмовой дивизии Валентины Заводовой.