Великолукский студент стал победителем первенства России по рукопашному бою
Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Ашот Марянян стал победителем первенства России по рукопашному бою, которое прошло в Твери. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.
Всего в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 11 регионов страны.
Ашот Марянян взял золото в весе до 67 килограммов среди спортсменов старше 18 лет.
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