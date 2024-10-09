Великолукский студент стал победителем первенства России по рукопашному бою

11:09, 09 октября 2024, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Ашот Марянян стал победителем первенства России по рукопашному бою, которое прошло в Твери. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

Всего в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 11 регионов страны.

Ашот Марянян взял золото в весе до 67 килограммов среди спортсменов старше 18 лет.

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