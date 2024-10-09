Михаил Ведерников принял участие в стратсессии по пространственному развитию России

11:15, 09 октября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в формате ВКС принял участие в стратегической сессии по пространственному развитию России. Её провел председатель Правительства России Михаил Мишустин. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Вопросы сбалансированного развития территорий имеют важное значение для достижения национальных целей развития России и повышения качества жизни граждан, подчеркнул Михаил Ведерников.

По поручению президента разрабатываются единые стандарты обновления опорных населенных пунктов, ведется подготовка и реализация мастер-планов развития городов.

Кроме того, на сессии обсудили различные подходы к пространственному развитию территорий, в том числе в опорных населенных пунктах. Особое внимание сегодня уделили сфере транспорта, энергетики, а также возможностям нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», добавил губернатор.

«Михаил Владимирович отметил, что при подготовке планов качественного преображения страны важно учитывать мнения людей и бизнеса. Все обоснованные предложения должны быть учтены. Не позднее декабря стратегия пространственного развития России должна быть утверждена», – заключил Михаил Ведерников.