Великолукский студент выиграл серебряную медаль чемпионата России по велоспорту на треке

11:16, 09 октября 2024, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Никита Кирильцев занял второе место в последний день чемпионата России по велоспорту на треке, который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

Никита Кирильцев является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва «Юность Москвы».

В последний день соревнований студенту второго курса академии покорился гит на дистанции 1000 метров с места среди мужчин. Его финишное время составило 1:01,135.

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