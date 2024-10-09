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Как лучше всего остеклить балкон: советы для псковичей от экспертов

Псковичам рассказали, на что обратить внимание при остеклении балкона. Об этом ПАИ сообщили на «Заводе Оконная мануфактура».

«Остекление балкона или лоджии – это отличный способ улучшить теплоизоляцию квартиры, сделать пространство более функциональным и красивым», – отметили на предприятии.

Фото: «Завод Оконная мануфактура»

Всего есть два вида остекления: холодное и тёплое. Холодное остекление обеспечивает защиту от дождя, ветра и пыли, но не сохраняет тепло, а вот тёплое остекление создаёт комфортные условия на балконе или лоджии, но требует больше затрат на материалы и установку.

Кроме того, эксперты советуют обратить внимание на материал профиля. Профили для остекления могут быть изготовлены из пластика, дерева или алюминия. Алюминиевые профили лёгкие, долговечные и прочные, но могут передавать холод; пластиковые же обеспечивают хорошую теплоизоляцию, но могут быть менее долговечными. А вот деревянные профили создают уютную атмосферу, но требуют постоянного ухода и недолговечны, отметили на заводе.

Ещё один важный момент, на который стоит обратить внимание, – тип стеклопакета. Они могут быть однокамерными, двухкамерными или трёхкамерными. Однокамерные стеклопакеты обеспечивают базовую теплоизоляцию, двухкамерные – более эффективную, а трёхкамерные – максимальную.

Также стоит учесть фурнитуру. Выбор качественной фурнитуры обеспечит надёжное крепление створок, герметичность и удобство использования.

Ещё один нюанс при выборе остекления – дизайн. Он может быть выполнен в различных стилях и цветах для соответствия интерьеру квартиры.

Бюджет установки будет зависеть от типа профиля, стеклопакета, фурнитуры и дизайна. Важно выбрать оптимальный вариант, который будет соответствовать требованиям и бюджету.

Для выбора оптимального варианта псковичи могут проконсультироваться с менеджерами «Завода Оконная мануфактура» по телефону 8 (8112) 700-003.

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Как лучше всего остеклить балкон: советы для псковичей от экспертов

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