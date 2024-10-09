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Общество

Соотечественников в Пскове приглашают на курс «Азбука предпринимателя»

Соотечественников в Пскове приглашают на курс «Азбука предпринимателя» от центра «Мой бизнес». Бесплатный курс пройдет с 29 октября по 1 ноября, сообщили ПАИ в центре содействия переселению «Соотечественник».

Тренинг предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. Участники получат практические навыки и узнают, как начать свой бизнес, как создать бизнес-идею и разработать бизнес-план, какие меры поддержки субъектов МСП существуют.

Также участники семинаров смогут получить информацию по практическим вопросам старта предпринимательской деятельности.

Место проведения – центр «Мой бизнес» в Пскове, ул. Гоголя, 14. Время проведения тренингов – с 18:00 до 20:00.

Записаться на тренинг можно через телеграм: +7 911 351 28 17; по телефону: 8 (8112) 33-10-83, по электронной почте: centr_sootechestvennik@pskov.ru

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