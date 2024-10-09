Областной кубок по спортивному ориентированию пройдёт в черте Пскова

11:38, 09 октября 2024, ПАИ

Областной кубок по точному ориентированию пройдёт в Пскове 11 и 12 октября, сообщается в группе СКО «Русь» в соцсети «ВКонтакте».

11 октября на Мирожской набережной в Пскове состоится тренировка по точному ориентированию, которая стартует в 16:00.

На следующий день соревновательная дистанция точного ориентирования начнётся возле Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России на улице Яна Райниса. В 11:00 будет дан старт открытой группе Кубка «Федерации Псковской области». С 11:30 начнутся соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

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