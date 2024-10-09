Крестный ход стартовал из Куньи в Клин

11:56, 09 октября 2024, ПАИ

Крестный ход в честь святителя Тихона отправился из Куньи в город Клин (Московская область). Об этом сообщает газета «Пламя».



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»









Сегодня, 9 октября, исполнилось 35 лет прославлению патриарха Тихона в лике святых.

В честь этого стартовал крестный ход из Куньи. В Клине в церкви Воскресения Христова, на малой родине патриарха, пройдет Божественная литургия.