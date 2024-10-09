Крестный ход стартовал из Куньи в Клин
Крестный ход в честь святителя Тихона отправился из Куньи в город Клин (Московская область). Об этом сообщает газета «Пламя».
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
Сегодня, 9 октября, исполнилось 35 лет прославлению патриарха Тихона в лике святых.
В честь этого стартовал крестный ход из Куньи. В Клине в церкви Воскресения Христова, на малой родине патриарха, пройдет Божественная литургия.
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