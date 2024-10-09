Баскетбольный памятный турнир пройдёт в Пскове

12:06, 09 октября 2024, ПАИ

Баскетбольный турнир памяти Алексея Вишнякова, Дмитрия Шемякина и Юрия Тарасова пройдёт в псковском Доме спорта с 18 по 20 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Пскова.

Участие в соревнованиях примут мужские и женские команды из Санкт-Петербурга, Дно, Великого Новгорода и Пскова.

28 октября турнир откроется вечерней серией игр, которая стартует в 17:00. В оставшиеся дни матчи стартуют с 10:00.

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