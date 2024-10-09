Псковские организации могут принять участие в форуме «Безопасность и охрана труда»

12:20, 09 октября 2024, ПАИ

Международная специализированная выставка-форум «Безопасность и охрана труда» состоится в 28-й раз в Москве на площадке «Крокус Экспо» с 10 по 13 октября. Принять участие в форуме могут псковские организации и предприятия, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Ключевой задачей форума в этом году станет выработка практических решений в сфере обеспечения безопасности в условиях возникновения новых рисков с целью сбережения трудовых ресурсов и населения нашей страны. В программе – более 100 дискуссий, конференций, круглых столов, сессий, презентаций.

В прошлом году свою продукцию на выставке представила 361 компания из 12 стран мира, а 31 873 эксперта и специалиста приняли участие в мероприятиях.

Выставка-форум проходит ежегодно с 1992 года.