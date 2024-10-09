Путешественница из Китая незаконно пересекла госграницу в Псковской области из-за желания жить и выйти замуж в России

12:47, 09 октября 2024, ПАИ

Уроженка Китая незаконно пересекла государственную границу в Гдовском районе Псковской области из-за желания жить в России. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В судебном заседании женщина признала свою вину. Она также объяснила, что любит путешествовать, хочет жить в России и выйти замуж. Визу она не продлила из-за незнания процедуры оформления, а в Гдове оказалась проездом.

Суд признал женщину виновной в совершении административных правонарушений по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) и по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ (нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания, передвижения лиц в пограничной зоне, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства).

Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей с принудительным административным выдворением за пределы России.

До принудительного выдворения гражданка Китая будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан МВД России.