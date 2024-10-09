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Общество

Фестиваль «Другие?» пройдёт в Пскове

Межокружной фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?» пройдёт в Пскове 11 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фестиваль «Другие?» пройдет в Пскове. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках фестиваля пройдёт форум реабилитационных программ и выставка изделий особых мастеров. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню психического здоровья. Его цель – улучшить качество жизни людей с психическими особенностями.

Мероприятие пройдёт в Пскове на базе Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области.

В программе фестиваля:

9:30 – 15:00 Выставка-ярмарка «Мир особых мастеров»;
10:00 – 10:30 Торжественное открытие фестиваля: музыкальные выступления особых артистов; приветствие участников фестиваля;
10:30 – 13:00 Форум реабилитационных программ «Современные подходы к оказанию трансдисциплинарной помощи детям и взрослым с психическими особенностями»;
14:00 – 15:00 Мастер-классы для специалистов по работе с детьми и взрослыми с психическими особенностями; круглый стол по вопросам образования лиц с расстройствами поведения.

Фестиваль «Другие?» проводится с 2015 года. Задачей фестиваля является объединение экспертного потенциала специалистов психосоциальной реабилитации. Мероприятие направлено на улучшение качества жизни с помощью реабилитационных услуг и общественно ориентированной психиатрической помощи.

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