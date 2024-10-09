Встреча с режиссёром сериала «Россия в 64 клетках» Ильёй Васильевым проходит в Пскове

15:26, 09 октября 2024, ПАИ

Встреча с режиссёром сериала о великих российских и советских шахматистах «Россия на 64 клетках» Ильёй Васильевым проходит в псковском Доме молодёжи сегодня, 9 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Сериал, состоящий из 30 роликов, увидели уже около десяти миллионов человек.

Около ста зрителей пришли на встречу с режиссёром, чтобы посмотреть отрывок о первом русском шахматном мастере, уроженце Псковской области Александре Петрове, а также задать свои вопросы режиссёру.

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