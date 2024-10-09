Псковские школьники узнали, как использовать возможности искусственного интеллекта в учёбе

14:27, 09 октября 2024, ПАИ

Управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец провёл «Урок цифры» по искусственному интеллекту для учащихся Псковского технического лицея. Об этом ПАИ сообщили в компании.

В ходе занятия ребята узнали о внутреннем устройстве нейросетей и правилах написания промптов – текстовых запросов для генеративных моделей. Вместе с героями «Урока цифры» учащиеся создали выставку картин, кадры для анимационного мультфильма об экологии, а также фирменный стиль музея технологий с помощью интерактивного тренажёра.



Фото: ​Псковские школьники узнали, как использовать возможности искусственного интеллекта в учебе



Фото: ​Псковские школьники узнали, как использовать возможности искусственного интеллекта в учебе



Фото: ​Псковские школьники узнали, как использовать возможности искусственного интеллекта в учебе



Фото: ​Псковские школьники узнали, как использовать возможности искусственного интеллекта в учебе



Фото: ​Псковские школьники узнали, как использовать возможности искусственного интеллекта в учебе



Фото: ​Псковские школьники узнали, как использовать возможности искусственного интеллекта в учебе



Фото: ​Псковские школьники узнали, как использовать возможности искусственного интеллекта в учебе



Фото: ​Псковские школьники узнали, как использовать возможности искусственного интеллекта в учебе



Фото: ​Псковские школьники узнали, как использовать возможности искусственного интеллекта в учебе



Фото: ​Псковские школьники узнали, как использовать возможности искусственного интеллекта в учебе



Фото: ​Псковские школьники узнали, как использовать возможности искусственного интеллекта в учебе



Фото: ​Псковские школьники узнали, как использовать возможности искусственного интеллекта в учебе



Фото: ​Псковские школьники узнали, как использовать возможности искусственного интеллекта в учебе



Фото: ​Псковские школьники узнали, как использовать возможности искусственного интеллекта в учебе



Фото: ​Псковские школьники узнали, как использовать возможности искусственного интеллекта в учебе





























Стратегический партнёр урока и разработчик содержания – благотворительный фонд «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера, команд GigaChat и Kandinsky. Ежегодная всероссийская акция «Урок цифры» проводится с 2018 года АНО «Цифровая экономика», Минцифры России, Минпросвещения России в партнёрстве c ключевыми компаниями и организациями в сфере IT в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

К уроку прилагаются методические рекомендации для педагогов, которые позволяют провести занятие в любой школе и познакомить учащихся с искусственным интеллектом независимо от технической оснащённости классов. Для комфортного прохождения урока на разных устройствах разработана мобильная версия. Также в акции участвуют сотрудники и волонтёры Сбера, которые проводят открытые уроки в партнёрских школах или в школах, где учились они или учатся их дети.

«Задачей проекта является развитие у учащихся цифровых навыков и ранней профориентации. Уроки дают возможность школьникам лучше ориентироваться в разнообразных профессиях, которые связаны с искусственным интеллектом и компьютерными технологиями. Сегодня эти навыки необходимы практически во всех областях, и в будущем их значимость лишь возрастёет. Программа «Урок цифры» помогает нам демонстрировать детям, что цифровые умения – это будущее, где знание аналитических методов обработки больших объёмов информации и технологий машинного обучения является важным преимуществом», – отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

В рамках Всероссийской образовательной акции «Урок цифры» более одного млн учащихся уже прошли первый в новом сезоне урок «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг».

Акция длится до 13 октября. Пройти урок «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг» или организовать его может любой желающий на сайте проекта.