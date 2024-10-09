Специалисты сумели определить сюжет фрески XIV века из храма-призрака в Пскове

16:13, 09 октября 2024, ПАИ

Специалисты мастерской реставрации фрагментов монументальной живописи Псковского музея-заповедника сумели определить сюжет и предполагаемое местонахождение одной из фресок храма № 1 конца XIV века на территории Довмонтова города в Псковском кремле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Храмы Довмонтова города до нашего времени не сохранились, сейчас можно увидеть только выведенные на поверхность (надстроенные) фундаменты.

На прошедшей в апреле конференции «Архитектурная археология», организованной Институтом археологии РАН, реставраторы впервые показали результаты своей работы и высказали предположение об одном из сюжетов. С тех пор подборка продвинулась, а реставраторы укрепились в своём мнении.

Фрагменты были обнаружены в 1959 году во время археологических работ под руководством Григория Гроздилова, он возглавил экспедицию Государственного Эрмитажа. Долгое время артефакты находились в ящиках и ждали своего часа. С появлением мастерской начался разбор коллекции фрагментов фресковой живописи и её изучение.

В процессе удаления поверхностных загрязнений проявились изображения нимбов, букв, одежд, фона и личнóго письма. Затем фрагменты соединили по местам изломов.

Работа по подборке разрушенной стенописи была осложнена отсутствием каких-либо описаний или зарисовок росписи. Среди фрагментов храма № 1 специалисты выявили детали горок, сферы, фигур святых, боковые стенки гробниц, ногу на створке врат, что позволило им определить сюжет подбираемой композиции – «Воскресение – Сошествие во ад».

Воскресение Христово является ключевым событием евангельского повествования. В христианской живописи тема Воскресения нашла своё художественное выражение в целом ряде сюжетов. Особенно широкое распространение получила композиция «Сошествие Христа во ад», которая и стала в восточнохристианском искусстве образом Воскресения Христова.