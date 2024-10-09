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Общество

Почти 117 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

116 657 человек вакцинировались от гриппа в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото: региональное управление Роспотребнадзора

Всего, по данным на 7 октября, прививки от гриппа сделали 20,07% населения. Лидерами по вакцинации стали Великолукский район (67,17% от общего числа жителей), Островский район (25,22%) и Куньинский район (24,66%).

В целом по стране в ходе кампании уже более 33,8 млн россиян привиты от гриппа.

Роспотребнадзор сообщает, что вакцинация – это самый надёжный способ защититься от гриппа и его осложнений. Вакцина действует эффективнее, чем другие препараты, и защищает именно от тех видов вируса, которые распространены в текущем сезоне. Учтите, что организму требуется две-три недели после вакцинации для формирования иммунитета. Поэтому сейчас самое подходящее время сделать прививку.

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