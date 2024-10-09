Дешевле не будет: вице-президент Ассоциации туроператоров России объяснил, как сэкономить на отдыхе в России

17:14, 09 октября 2024, ПАИ

Цены на отдых в период межсезонья значительно упадут во всех туристических городах России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на слова вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина.

«Если туристы могут поехать в отпуск в ноябре – это отличный способ сэкономить. Дешевле не будет. Экономия может достигать 50–60% по сравнению с летним периодом», – сообщил Ромашкин.

Эксперт объяснил данное явление «кривой ценой», согласно которой пик цены на отдых приходится на вторую половину июля и август, а её упадок – на середину октября и до конца декабря.

Добавим, что в конце декабря происходит возвращение роста цены на отдых в связи с праздничными и каникулярными поездками.