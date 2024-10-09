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Общество

Псковские газовики за девять месяцев провели проверки более чем в 40 тысячах квартир и домовладений

Специалисты «Газпром межрегионгаз Псков» за девять месяцев провели проверки более чем в 41 тысяче квартир и домовладений, сообщили ПАИ в компании.

Псковские газовики за девять месяцев провели проверки в более 40 тысяч квартир и домовладений. Фото: ПАИ

За этот период газовики выявили 18 случаев нарушений в работе приборов учёта газа и семь случаев нарушения пломб на резьбовых соединениях счётчика с газопроводом.

В ходе проверок выявлено 43 незаконных подключения газового оборудования, из которых 18 подключений оборудования, не учтённого в базе ООО «Газпром межрегионгаз Псков», и 25 самовольных подключений ранее отключенного оборудования. По результатам проверок потребителям доначислено к оплате около 800 тыс. рублей.

При осмотре счётчика газовики обращают внимание на сохранность стекла, заводских пломб, корпуса, а также проверяют работоспособность прибора. В ходе проверки специалисты компании также осматривают внешний вид газопровода у домовладения, ищут возможные незаконные врезки, проверяют наличие необходимой документации на газификацию. Специалисты компании систематически проводят проверки для обеспечения достоверности учёта газа.

«Контроль фактического потребления населением газа позволяет определять некорректный расход газа. Причинами неисправностей может быть намеренное вмешательство в работу счётчика или его поломка. Небезопасны любые вмешательства в работу прибора учёта, а также несанкционированные подключения к газовым сетям», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров.

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