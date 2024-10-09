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Спорт

Городской спорткомитет передаст псковским спортшколам инвентарь на сумму более 5 млн рублей до конца года

Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова поставит псковским спортшколам инвентарь на сумму более 5 млн рублей. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил и. о. председателя комитета Сергей Бухаров.

Городской спорткомитет передаст псковским спортшколам инвентарь на сумму более 5 млн рублей до конца года. Фото: ПАИ

На данный момент часть инвентаря уже получили спортшколы «Барс» и «Ника». В частности, это электронные секундомеры, доски для плавания, тренировочные ласты, лыжероллеры, вёсла для распашной гребли и гребли на байдарке.

В скором времени ожидается доставка инвентаря для других спортшкол. Например, «Надежде» передадут автоматизированный макет лошади стоимостью 700 тыс. рублей, а «Бригантина» получит 30 новых волейбольных мячей. Новый инвентарь получат все псковские спортивные школы.

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