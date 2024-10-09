Правительство России завершает работу над новыми нацпроектами

21:34, 09 октября 2024, ПАИ

Правительство России завершает работу над новыми национальными проектами. Об этом 9 октября сообщил президент России Владимир Путин во время видеоконференции, посвящённой открытию промышленных объектов, пишут «Известия».

«Сейчас правительство завершает подготовку новых национальных проектов, призванных обеспечить технологическую независимость государства в здравоохранении, сельском хозяйстве, в области транспорта, космоса и энергетики», – сказал президент.

Приоритетом правительства является поддержка проектов, направленных на увеличение производства качественной продукции, созданной на основе собственных научных и инженерных разработок, подчеркнул глава государства. В том числе речь идёт о стимулировании спроса на отечественные товары.