«Мне нужны твои еда, сумка и спиннинг»: рыжая проныра несколько часов приставала к рыболовам

21:59, 09 октября 2024, ПАИ

В первый же октябрьский выходной у знакомых псковских рыболовов постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного выдалась не рыбалка, а сказка. Но если вы подумали, что речь идёт об огромных щуках и судаках, то ошиблись. Сказка была настоящая. А главную роль в ней исполнила самая известная рыжая актриса из русских народных сказок. Да так здорово лиса сыграла, что дала фору даже той, самой известной, которая всю рыбу у старика-рыболова из саней умыкнула, притворившись мёртвой.

Рыжая примета

В нашей рыболовной компании встреча с лисой при поездке на рыбалку считается плохой приметой. Мы люди современные и, естественно, относимся к подобным суевериям с улыбкой, но иногда всё же бывало, что улов в такой день оказывался слабеньким. Чаще лисы ранним утром попадаются на обочинах дорог вблизи населённых пунктов, на лесных дорогах вдалеке от человеческого жилья встречаются реже. Зимой замечаем лисьи следы на льду, иногда и саму зверушку видим, выбежавшую из камышей. Осторожничает плутовка и к людям близко не приближается. Но бывают и исключения. Так лет двадцать назад на льду Раскопельского залива Чудского озера лиса безбоязненно по очереди обходила рыбаков и от каждого получала угощенье в виде только что пойманной рыбки. Но случай с моими знакомыми, произошедший в субботу, 5 октября, на берегу одного из лесных озёр Гдовского района, превзошёл по наглости и продолжительности контакта все мне известные реальные встречи человека с рыжей бестией. Надо отдать должное и нашим рыболовам, супругам Павлу и Карине, за их смелость и терпение, доброту и гостеприимство, ведь при встрече с диким зверем всякое могло случиться. Карина Осипова рассказала мне эту историю, приложив видео и фото, а я с её позволения решил поделиться ею и с вами, наши уважаемые читатели. Ниже её рассказ.

Красивая гостья

Я очень люблю рыбачить, но, к сожалению, выбираться на рыбалку не часто получается. Почти всё лето ждала этого дня, особенно с нетерпением последнюю неделю: когда же мы поедем на моё любимое озеро? Приехали, но и одно удобное место занято, и другое, пришлось пробираться сквозь кусты и устраиваться не в самом лучшем месте. На спиннинг я окушка поймала, на поплавочную удочку десятка два мелких и средних плотвичек и краснопёрок для живца. Почти сразу Паша и щучку на живца поймал. Клевало хорошо, и мы надеялись на не плохой улов. Но дальше рыбалка пошла совсем не по нашему плану.

Слышу, за спиной вороны так раскаркались, что сразу стало понятно, там что-то происходит. Обернулась и глазам своим не верю: в двух метрах от мужа вышла из кустов и стоит… лиса. Мы вели себя тихо, громко не разговаривали и резких движений не делали. Я достала из ведра с живцами самую крупную плотвичку и бросила её лисичке. Та резко её схватила и убежала. Меньше, чем через минуту рыжая вновь появилась, подошла ещё ближе и уселась буквально в трёх шагах от меня.

Лисичка была небольшая, но очень красивая: огненно-рыжая, кончик хвоста белый, на груди мех светлый с необычным синим отливом, ушки торчком, аккуратная острая мордочка, носик чёрный, блестящий, а вот глазки её, как мне показалось, были очень грустные. Так жалко её стало. Отдала ей и своего окуня. И всё повторилось – схватила, убежала и быстро вернулась.

Но на этот раз Патрикеевна не стала выжидать и присаживаться, а без спросу и сходу упёрлась одной лапой в ведро с живцами и, окунувшись туда своей мордашкой, стала вылавливать сразу по несколько рыбок, штук по пять, наверное. Было видно, что ей делать это было очень неудобно, она то и дело чихала, захлёбывалась или вода ей в нос попадала. Тогда мы решили, фиг с ними, с живцами и я вылила воду вместе с рыбой на землю. Тут же лисичка всю рыбёшку и подобрала, уже никуда в кусты не убегая. Осмотрелась, осмелела и начала обходить нашу небольшую полянку, с любопытством принюхиваясь ко всем нашим вещам. Чуть мой спиннинг не утащила – сначала за кончик удилища схватила зубами, а потом его за рукоятку волочь попыталась. Пришлось прикрикнуть на неё. Плутовке это не понравилось, спиннинг бросила и залаяла на меня. Ах, ты неблагодарная! А может ты не наелась? Я высыпала на импровизированный стол, где она только что рыбок ела, печенье, приготовленное мною к чаю. Почти вмиг и печенек не стало. Отдала и пирожки, наш с Пашей обед, но они и минуты на земле не залежались. Ну, точно голодная и, наверное, давно ничего не ела.

Чёрная зависть

Удивили вороны. До чего суетливые и беспокойные эти птицы. Сначала они громко сигнализировали нам о приближении незваной гостьи. Потом, когда мы начали лисичку подкармливать, они пытались напугать и отобрать у неё угощение, пикируя на рыжего зверёнка. Но лиса почти не реагировала на крылатых агрессоров и вела себя, как кот Васька в известной всем басне. Тогда чернокрылые осмелели, спустились на землю и, продолжая на своём языке высказывать неудовольствие, стали прыгать за лисицей буквально по пятам. Но самое смешное было, когда лиса вдруг резко останавливалась и оборачивалась в сторону преследовавших её ворон. Птицы дружно и шумно взмывали вверх, но некоторые из них тут же падали на землю, зацепившись крыльями за ветки густых кустарников, низко нависавших повсюду. Часть из упавших, прыгая, разбегалась по земле в разные стороны, а часть опять пыталась взлететь и у них вновь не получалось. Но обходилось без травм и вороний шум почти не замолкал всё это время.

Чтобы приручить лису, пользуйтесь прикормкой «Дунаев»!

Остались мы с Пашей и без обеда, и без чая, и без рыбы. Ну, какая тут рыбалка, когда всё это надо было снимать, снимать и снимать на телефон.

К вам часто такие красавицы в гости приходят? Вот и к нам первый раз пожаловала. И не уходит. Казалось бы, уже столько съела всего, должна бы и насытиться. Уже около двух часов эта огненная зверушка с нами. Прошла лисичка-сестричка ещё пару кругов по нашей полянке, остановилась в трёх метрах от меня, сладко потянулась, прилегла и широко так зевнула.

Неужели спать здесь же удумала? Наверное, мы ей очень понравились и заслужили доверие. Не успела я так подумать, как плутовка вскочила, в два прыжка приблизилась к нашей сумке с прикормкой, схватила её в зубы и пустилась наутёк в кусты.

Ох, и хитра же наша рыжая гостья…

Я за ней. Метров пять рыжая протащила сумку и бросила, наверное, тяжело и неудобно было. Ага, мы понравились. Ей запахи нашей прикормки «Дунаев» с чесноком и валерьяной понравились. Через пару минут лиса опять появилась на поляне. Ну, что? Угостить тебя прикормкой? Неужели ты и её будешь есть? Но ведь лисы же не из семейства кошачьих, что бы валерьянка нравилась. Насыпала я небольшую кучку и лиса с жадностью накинулась на специфический рыбный корм. Съела. Ещё насыпала. Съела. Так всю прикормку и слопала. Мне за лисичку даже страшно стало. Столько съесть?! Худо не станет?

К счастью, худо не стало. Наоборот, нашей рыжей красавице похорошело, от сытного завтрака – обеда – ужина её разморило и она на травке и под солнышком мирно уснула, почти у моих ног, буквально на расстоянии вытянутой руки. Нам и уходить надо бы, сменить место лова, здесь совсем клевать перестало. Но решили не пугать зверюшку, ведь собирая кресла, сумки, удочки, мы её обязательно потревожим. Так и сидели, молча пяля глаза на неподвижные поплавки и кончики фидерных удилищ. Часа полтора проспала наша гостья. Потом рыжая красавица встала, отряхнулась и медленно пошла по тропинке. На краю поляны лиса оглянулась в нашу сторону и исчезла в кустарнике.

Мне показалось, что глаза её повеселели. Вороны ещё долго каркали, но мы свою лисичку больше не видели.

За пять часов, проведённых в компании с лисой, я сделала 123 фотоснимка и 15 видеозаписей. Поделилась и фото, и видео, и эмоциями со своей мамой. И вот что она мне ответила: «Обалдеть, то бобёр, то утка, то лиса. Все с тобой пообщаться из леса выходят. Гляди, как бы не медведь!» Маму можно понять, беспокоится за меня. Ведь все эти встречи всего лишь за полгода со мной произошли.

Сменили мы в этот день ещё два места, но нормальной рыбы так и не поймали. Но за то какая волшебная встреча произошла. Запомним мы эту сказку на всю жизнь.

P. S. Редакция ПАИ благодарит Карину Осипову за увлекательный рассказ и предоставленные фотографии и видеозаписи.

Лиса – хитрая, коварная изворотливая и всегда избегает любых неприятностей. Зоологи установили, что лису можно заманить в ловушку разными запахами, например скипидара, селедочного рассола или губной помады. Лиса непременно отклонится от намеченного маршрута, чтобы из чистого любопытства осмотреть валяющиеся на снегу варежку или фантик. Их природную любознательность удачно уравновешивают ум, умение маскироваться, острые слух, зрение и чутье. Особенно выручает обоняние – врага они чуют издали и успевают убежать или спрятаться. Другого способа защиты у лисиц нет.