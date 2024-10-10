Семьи из Пскова могут подать заявку на участие в региональном детско-родительском форуме

22:37, 09 октября 2024, ПАИ

Семьи из Пскова могут подать заявку на участие в региональном детско-родительском форуме. Мероприятие пройдёт с 17 по 19 октября и объединит более 150 представителей родительской общественности, детей, наставников и педагогов.

Участников ждут разнообразные активности: панельные дискуссии, тематические лекции о воспитании детей, тренинги командообразования и самопрезентации семей, тестирование с целью профориентации, встречи с региональным уполномоченным по правам ребёнка, общее родительское собрание, творческие мастер-классы, форум отцов и другие мероприятия.

В рамках форума состоится семейный форум «Родные-Любимые» регионального отделения «Движения первых», который проводится в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России» нацпроекта «Образование».

Детско-родительский форум проводится в рамках программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи. Организаторами выступают комитет по молодёжной политике Псковской области, Центр молодёжи и общественных инициатив, региональное отделение «Движения первых» и уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

Приём заявок продлится до 14 октября. Подать заявку можно по ссылке.