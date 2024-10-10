Осенний бал прошёл в Губернаторском доме в Пскове

22:52, 09 октября 2024, ПАИ

Осенний бал для молодёжи прошёл на площадке Псковской областной библиотеки для детей и юношества «Каверинка». По легенде, бал в честь начала нового танцевального сезона устроили губернатор и его жена, сообщили организаторы.

Мероприятие предусматривало дресс-код, поэтому участники переоделись в платья и костюмы периода XIX – начала XX века.

В программе мероприятия были танцы и музыка ХIХ века. Присутствующим также рассказали о псковской кухне и народных обычаях осеннего периода.