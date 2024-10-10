Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Осенний бал прошёл в Губернаторском доме в Пскове

Осенний бал для молодёжи прошёл на площадке Псковской областной библиотеки для детей и юношества «Каверинка». По легенде, бал в честь начала нового танцевального сезона устроили губернатор и его жена, сообщили организаторы.

Осенний бал прошёл в Губернаторском доме в Пскове. Фото здесь и далее: Фёдор Егоров

Мероприятие предусматривало дресс-код, поэтому участники переоделись в платья и костюмы периода XIX – начала XX века.

В программе мероприятия были танцы и музыка ХIХ века. Присутствующим также рассказали о псковской кухне и народных обычаях осеннего периода.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 октября 2024

Как формируется репертуар в молодёжном театре «Фонарь», рассказали руководители
10 октября 2024

Показ авторского фильма Оксаны Фёдоровой прошёл в Пскове
10 октября 2024

Владимир Куприн: Музыкальные проекты, которые реализуются на псковской сцене, звучат в российской повестке
10 октября 2024

Заслуженный артист Татарстана: Я очень рад, что Псков развивается как музыкальная столица
10 октября 2024

Фонд Оксаны Фёдоровой планирует расширить сферы сотрудничества с Псковской областью
10 октября 2024

Руководители молодёжного театра «Фонарь» станут гостями программы «Минкульт»
10 октября 2024

О целях и задачах Всероссийского фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие» рассказала Оксана Фёдорова
10 октября 2024

Международная научная конференция «Пушкин в культуре: к 225-летию со дня рождения» проходит в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...