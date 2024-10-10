Акции чистоты: как проходит организация осенних субботников в Пскове

23:20, 09 октября 2024, ПАИ

Месячник благоустройства проходит в Псковской области. Как проходит организация осенних субботников, рассказала заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева в программе «Место встречи» в эфире радио «7 НЕБО».

По её словам, общественные субботники проводятся два раза в год – в весенний и осенний периоды.

«В осенний сезон собираем листву и готовимся к зимнему периоду. Для субботника мы предлагаем территории, которые не входят в режимную уборку: какие-то зелёные зоны, пустыри, которые не включены в уборку в рамках контракта. Инициативные группы могут принять участие, в том числе это могут быть организации, коллективы и даже один человек. Все участники субботника получат инвентарь. Мы также обеспечим вывоз мусора с таких территорий. Таким образом удастся город убрать ещё лучше», – отметила гостья эфира.

В этом году для участия в субботниках заявились немногие – активность невысока, отметила Татьяна Алексеева и пригласила всех неравнодушных поучаствовать в уборке города.

Координатором месяца чистоты выступает управление городского хозяйства. Подать заявку на участие в субботнике можно по телефону 29-15-22.