Псковичей призвали не поддаваться на уловки мошенников

23:38, 09 октября 2024, ПАИ

Региональное следственное управление обращает внимание на то, что люди, которые предлагают отправить деньги на счёт или сообщить данные банковской карты, установить приложение или посетить определённые сайты, не являются сотрудниками Следственного комитета России или других государственных органов. Такие действия не имеют отношения к работе следователей и являются незаконными, напомнили в СУ СК России по Псковской области.

Ежедневно в органы полиции поступают обращения граждан, которые стали жертвами телефонных мошенников. Преступники применяют современные технологии и программное обеспечение для автоматической смены номеров телефонов. Это значит, что на экране телефона может высвечиваться номер, который не соответствует реальному номеру звонящего.

Если позвонил человек, который представился сотрудником правоохранительных органов, но предлагает провести финансовые операции, рекомендуется прервать разговор. Сотрудники правоохранительных органов не требуют перевода денег на счета по телефону или при личной встрече.