Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей призвали не поддаваться на уловки мошенников

Региональное следственное управление обращает внимание на то, что люди, которые предлагают отправить деньги на счёт или сообщить данные банковской карты, установить приложение или посетить определённые сайты, не являются сотрудниками Следственного комитета России или других государственных органов. Такие действия не имеют отношения к работе следователей и являются незаконными, напомнили в СУ СК России по Псковской области.

Ежедневно в органы полиции поступают обращения граждан, которые стали жертвами телефонных мошенников. Преступники применяют современные технологии и программное обеспечение для автоматической смены номеров телефонов. Это значит, что на экране телефона может высвечиваться номер, который не соответствует реальному номеру звонящего.

Если позвонил человек, который представился сотрудником правоохранительных органов, но предлагает провести финансовые операции, рекомендуется прервать разговор. Сотрудники правоохранительных органов не требуют перевода денег на счета по телефону или при личной встрече.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 октября 2024

Показ авторского фильма Оксаны Фёдоровой прошёл в Пскове
10 октября 2024

Движение по Тракторному переулку перекроют в Пскове с 28 октября
10 октября 2024

Глава и котёнок: Юрий Семёнов рассказал, как в его дом попадают животные из приюта
10 октября 2024

Скончался заштатный клирик Псковской епархии Елевферий
10 октября 2024

Банда косолапых держит в страхе жителей Куньинского района
10 октября 2024

Сервис по подбору программ для путешествий по Псковской области разрабатывают студенты СЗИУ РАНХиГС
10 октября 2024

Два масштабных мероприятия по онкологии пройдут завтра в Пскове
10 октября 2024

Псковичей приглашают на сборную экскурсию «Городские истории. Запсковье»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...