Всемирный день психического здоровья отмечают 10 октября

07:23, 10 октября 2024, ПАИ

Всемирный день психического здоровья отмечают 10 октября. Его празднуют с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья, сообщает calend.ru.

Целью этого дня является повышение осведомлённости о проблемах психического здоровья, а также методах его укрепления и профилактики психических расстройств.

Каждый год 10 октября выпускаются тематические журналы международных психиатрических организаций, направляются обращения в правительственные структуры и органы здравоохранения с призывом участвовать в международном движении.

Одной из ключевых задач Всемирного дня психического здоровья является снижение распространённости таких расстройств, как депрессия, шизофрения, болезнь Альцгеймера, наркотическая зависимость, эпилепсия и умственная отсталость.