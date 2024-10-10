На первые экскурсии по Пушкиногорью отправятся завтра участники всероссийского творческого фестиваля

09:14, 10 октября 2024, ПАИ

Первые экскурсионные программы для участников XXV Всероссийского творческого фестиваля «Мой Пушкин» проведут сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» завтра, 11 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

По информации от учредителей и исполнителей фестиваля – Центра образовательных и культурных инициатив «Параллели», о желании участвовать в нынешнем, посвящённом 225-летию со дня рождения поэта, святогорском смотре молодых талантов сообщили творческие коллективы и солисты из разных регионов России: Пскова и обеих столиц, а также из Московской, Ярославской, Рязанской, Воронежской, Ульяновской, Челябинской областей, Ставропольского края, Хакасии. Кроме того, дистанционно в художественном празднике примет участие и молодёжь из-за рубежа: из Белоруссии, Дании, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана, сообщается на официальной странице фестиваля в социальной сети.

Торжественное открытие фестиваля (12 октября в 15:00), а также самопрезентации делегаций и конкурсные прослушивания (12–13 октября) будут организованы в научно-культурном центре Пушкинского заповедника (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Здесь же состоится и встреча юных артистов с руководителем музея Георгием Василевичем.

Напомним, что Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» вот уже много лет подряд является постоянным партнёром этого успешного и востребованного проекта.

Фестиваль «Мой Пушкин» в этом году будет проходить с 11 по 15 октября включительно. Его программу можно найти на официальном сайте музея-заповедника «Михайловское» в разделе «Календарь событий → Октябрь → «Мой Пушкин». XXV Всероссийский детский творческий фестиваль с международным участием».