Липа эпохи императрицы Екатерины II сломалась в Пушкинском заповеднике
Двухсотлетняя липа сломалась в усадьбе «Петровское», сообщается в группе Пушкинского заповедника в соцсети «ВКонтакте».
Липа, чей возраст, по материалам последнего паркоустройства, составляет 232 года, была высажена в парке в 1782–1784 году.
Эта липа под номером 339 имела огромное прикорневое дупло, на высоте от четырёх до пяти метров – трещину в стволе, выше, с другой стороны ствола, – сквозную гниль.
В 1990–2010 годах арбористы из Павловска (Санкт-Петербург) дважды снижали крону, облегчая её и продлевая липе жизнь.
В 1970–1980 годы хранитель усадьбы «Петровское» Борис Козмин вычищал дупло и закрывал жестью с целью предотвращения попадания воды и снега. Наряду с другими старовозрастными мемориальными деревьями липе регулярно проводились подкормки.
Липа уже давно имела наклон в сторону молодого плодового сада и упала, слегка повредив две молодые яблони, отметили в Пушкинском заповеднике.
Ствол и крону дерева распилили лесники службы музейных лесов и парков, штамб (часть ствола) пришлось предварительно освободить от земли, которой было забито прикорневое дупло на высоту три метра.
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