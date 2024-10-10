Липа эпохи императрицы Екатерины II сломалась в Пушкинском заповеднике

09:48, 10 октября 2024, ПАИ

Двухсотлетняя липа сломалась в усадьбе «Петровское», сообщается в группе Пушкинского заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Липа, чей возраст, по материалам последнего паркоустройства, составляет 232 года, была высажена в парке в 1782–1784 году.

Эта липа под номером 339 имела огромное прикорневое дупло, на высоте от четырёх до пяти метров – трещину в стволе, выше, с другой стороны ствола, – сквозную гниль.

В 1990–2010 годах арбористы из Павловска (Санкт-Петербург) дважды снижали крону, облегчая её и продлевая липе жизнь.

В 1970–1980 годы хранитель усадьбы «Петровское» Борис Козмин вычищал дупло и закрывал жестью с целью предотвращения попадания воды и снега. Наряду с другими старовозрастными мемориальными деревьями липе регулярно проводились подкормки.



Фото: Александр Козмин



Фото: Александр Козмин



Фото: Александр Козмин



Фото: Александр Козмин







Липа уже давно имела наклон в сторону молодого плодового сада и упала, слегка повредив две молодые яблони, отметили в Пушкинском заповеднике.

Ствол и крону дерева распилили лесники службы музейных лесов и парков, штамб (часть ствола) пришлось предварительно освободить от земли, которой было забито прикорневое дупло на высоту три метра.