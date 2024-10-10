Более 5 тысяч учащихся из Пскова принимают участие в первом этапе Всероссийской олимпиады школьников
Более 5 тысяч учащихся школ Пскова принимают участие в первом этапе Всероссийской олимпиады школьников. Испытания проводятся по 21 предмету, из которых чаще всего выбирают математику, русский и английский языки, географию, физику, историю, обществознание и литературу. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.
По его словам, Всероссийская олимпиада школьников - самая престижная в стране. Её победители зачисляются в профильные вузы без экзаменов. В прошлом году в финал вышли девять псковичей, трое из них стали призёрами.
«Желаю упорства и успехов всем, кто стремится к победе в этом году», - заключил Борис Елкин.
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