Псковичей приглашают отпраздновать Покров в музее с песнями и чаепитием

11:04, 10 октября 2024, ПАИ

13 октября с 16:00 до 18:00 в Псковском музее-заповеднике пройдёт традиционное мероприятие, посвящённое празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Для молодёжи мероприятие доступно по «Пушкинской карте». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Гостей ждут экскурсия по русской избе, посиделки-беседа о традициях ношения женского головного убора с мастер-классом по вязанию платка, детские традиционные забавы и игры по площадкам, а также творческое задание по созданию лоскутной куклы «Северная берегиня».

В конце мероприятия все желающие смогут бесплатно угоститься чаем с пирогами и послушать пение хора русской песни «Радуга».

Место проведения: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский пер., 7). Справки и запись по телефону 8 8112 33 13 90 (доб. 1).