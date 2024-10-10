Легкоатлетический кросс проходит в Себеже

11:55, 10 октября 2024, ПАИ

Легкоатлетический кросс среди учеников школ проходит в зелёной зоне Себежа, сообщает районная газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»













В соревнованиях участвуют более 100 учеников. С приветственным словом к ним обратился начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов. «По доброй традиции осенью мы открываем очередную, 17-ю районную спартакиаду осенним кроссом. Это всегда массовое, яркое мероприятие. Хочу пожелать всем удачи, успехов и не только призовых мест, а победы над собой, над своими предыдущими результатами», – сказал он.

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