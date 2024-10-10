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Культура

Международная научная конференция «Пушкин в культуре: к 225-летию со дня рождения» проходит в Пскове

Церемония открытия Международной научной конференции «Пушкин в культуре: к 225-летию со дня рождения» состоялась в ПсковГУ сегодня, 10 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Международная научная конференция «Пушкин в культуре: к 225-летию со дня рождения» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Международная научная конференция «Пушкин в культуре: к 225-летию со дня рождения» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Международная научная конференция «Пушкин в культуре: к 225-летию со дня рождения» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Международная научная конференция «Пушкин в культуре: к 225-летию со дня рождения» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Международная научная конференция «Пушкин в культуре: к 225-летию со дня рождения» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Международная научная конференция «Пушкин в культуре: к 225-летию со дня рождения» проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

Со вступительным словом к участникам обратился исполняющий обязанности ректора ПсковГУ доцент Дмитрий Матвеев.

«От лица ректората приветствую вас на Псковской земле. Она связана с именами многих учёных, исторических деятелей, писателей, поэтов и композиторов. И среди этих имён главное – это имя Александра Сергеевича Пушкина. Два года михайловской ссылки, несмотря на это печальное обстоятельство, стали для него периодом творческого подъёма», – отметил Дмитрий Матвеев.

Всего в конференции принимают участие около 60 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Воронежа, Костромы, Курска, Пскова, Пушкинских Гор и ряда других регионов, которые представят доклады. «И международные участники – это преподаватели русского языка как иностранного из ареала бывшего СНГ, для которых будет проведён онлайн-семинар в продолжение летнего института на тему мемов Пушкина и Пушкина в интернет-культуре», – рассказала доктор филологических наук, доцент ПсковГУ Илона Мотеюнайте.

В рамках открытия прошло выступление студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова с постановкой «Золотой петушок».

«Ровно 115 лет назад, в октябре 1909 года, состоялась премьера этого произведения в Московском театре Зимина. К сожалению, сам композитор не дождался представления своего сочинения и ушёл из жизни в 1908 году в июне на Псковской земле в имении Любенск, которое было приобретено незадолго до этого семьёй Римского-Корсакова, так полюбившей эти русские края. Именно на Псковской земле дописывалась последняя опера «Золотой петушок», – поделилась заведующая детской музыкальной школой сектора педагогической практики ПОКИ имени Н. А. Римского-Корсакова Лариса Никитина.

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Международная научная конференция «Пушкин в культуре: к 225-летию со дня рождения» проходит в Пскове

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