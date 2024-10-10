Псковичей приглашают на сборную экскурсию «Городские истории. Запсковье»
13 октября в 12:00 псковичей приглашают на сборную экскурсию «Городские истории. Запсковье». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.
Вместе с гидом участники экскурсии пройдут по Рыбникам, «Немецкому берегу» реки Псковы, Примостью, вдоль древней улицы Званицы (улица Леона Поземского). Пришедшим расскажут городские истории о древних кончанских храмах, каменных палатах и людях, связанных с Запсковьем: купцах, военных, бургомистрах города, врачах и героях.
Также участники экскурсии смогут увидеть интерьеры Варлаамовской башни и выставку «Лев против Орла» об осаде Пскова шведским королём Густавом II Адольфом.
Запись по телефону 8 (8112) 66 33 11. Экскурсия состоится при наборе группы от пяти человек.
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