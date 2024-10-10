Выставку «ZOV сердец» откроют в Пскове 13 октября

13:05, 10 октября 2024, ПАИ

Торжественное открытие Всероссийской социально-патриотической выставки «ZOV сердец» пройдёт в Доме офицеров в Пскове (улица Комдива Кирсанова, 5) 13 октября, сообщили ПАИ в Доме офицеров.

На выставке представят портреты участников специальной военной операции из Псковской области, бойцов из других регионов, которые проходили службу в псковских подразделениях, и погибших псковичей – участников СВО.

Также в экспозицию войдут около 80 картин псковских художников, членов Союза художников России.

После выставки часть работ передадут бойцам и родственникам погибших воинов.

Выставка пройдёт с 13 по 21 октября.

Выставка направлена на поддержку участников специальной военной операции и формирование патриотических и морально-нравственных взглядов у подрастающего поколения. Мероприятие даёт возможность отдать дань уважения воинам и познакомить зрителей с современными героями страны.

Организаторами выставки выступили содружество «АртТыСможешь», Ассоциация ветеранов СВО Псковской области и общественная организация «Госпиталь. Время Z».