Два масштабных мероприятия по онкологии пройдут завтра в Пскове
Научно-практическая межрегиональная конференция «Современная онкология. Проблемы и пути решения» и внеочередное общее собрание членов Ассоциации онкологов Северо-Запада пройдут в Пскове завтра, 11 октября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Ведущие онкологи Северо-Запада обсудят реализацию федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» президентского нацпроекта «Здравоохранение», работу онкологических служб регионов, лекарственную терапию, лечение различных новообразований и многое другое.
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