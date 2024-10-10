Два масштабных мероприятия по онкологии пройдут завтра в Пскове

13:13, 10 октября 2024, ПАИ

Научно-практическая межрегиональная конференция «Современная онкология. Проблемы и пути решения» и внеочередное общее собрание членов Ассоциации онкологов Северо-Запада пройдут в Пскове завтра, 11 октября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Ведущие онкологи Северо-Запада обсудят реализацию федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» президентского нацпроекта «Здравоохранение», работу онкологических служб регионов, лекарственную терапию, лечение различных новообразований и многое другое.