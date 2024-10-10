Кубок Пскова по лёгкой атлетике пройдёт 12 октября

14:09, 10 октября 2024, ПАИ

Кубок Пскова по лёгкой атлетике пройдёт на стадионе «Машиностроитель» 12 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

За награды соревнований смогут побороться все желающие спортсмены. Участники разыграют медали в шести дисциплинах: бег на 60 метров с барьерами, бег на 60 и 500 метров, прыжок в длину и в высоту, а также тройной прыжок.

Победителей и призёров в каждой возрастной группе наградят грамотами.

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