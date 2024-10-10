Двух псковичей задержали росгвардейцы за кражу продуктов и средств гигиены из магазинов
Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали двух мужчин за кражу из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
9 октября в 13:00 и 17:00 в магазинах на улице Труда и Октябрьском проспекте в Пскове сработали кнопки «тревога».
В магазинах росгвардейцы задержали 44-летнего и 84-летнего мужчин, которые украли продукты и средства гигиены.
Сотрудники Росгвардии доставили псковичей в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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