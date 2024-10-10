Новые всероссийские соревнования пройдут во всех регионах страны в 2025 году

15:15, 10 октября 2024, ПАИ

Новые всероссийские детско-юношеские соревнования «Победа», приуроченные к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, пройдут во всех регионах страны в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра спорта России Михаила Дегтярёва.

Проект распоряжения о создании соревнований «Победа» Министерство спорта РФ отправило в Правительство России в августе. Старты планируется провести на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

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