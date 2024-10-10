Движение по Тракторному переулку перекроют в Пскове с 28 октября
Движение по Тракторному переулку перекроют в Пскове с 28 октября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Временное прекращение движения автотранспорта по Тракторному переулку в районе дома № 5 вводится с 28 по 30 октября.
Перекрытие вводится для обеспечения безопасности дорожного движения, для соблюдения технологического процесса и обеспечения техники безопасности при производстве работ по строительству инженерных сетей водоснабжения.
В качестве объездов можно использовать улицы Временную и Торфяную.
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