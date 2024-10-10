Движение по Тракторному переулку перекроют в Пскове с 28 октября

15:39, 10 октября 2024, ПАИ

Движение по Тракторному переулку перекроют в Пскове с 28 октября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Временное прекращение движения автотранспорта по Тракторному переулку в районе дома № 5 вводится с 28 по 30 октября.

Перекрытие вводится для обеспечения безопасности дорожного движения, для соблюдения технологического процесса и обеспечения техники безопасности при производстве работ по строительству инженерных сетей водоснабжения.

В качестве объездов можно использовать улицы Временную и Торфяную.