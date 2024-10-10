Псковских женщин приглашают принять участие в образовательном треке «Мама в туризме»

15:56, 10 октября 2024, ПАИ

Начался приём заявок на специальный образовательный трек «Мама в туризме», сообщили ПАИ в АНО «Мой бизнес – мои возможности».

«Трек «Мама в туризме» позволит женщинам запустить бизнес в этой сфере максимально эффективно, не допуская типичных ошибок новичков», – объяснила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Подготовка будущих мам-предпринимательниц пройдёт в онлайн-формате. На треке обсудят, сколько можно заработать в сфере туризма, как создать свой уникальный продукт, что и как продавать тревел-эксперту, как открыть бизнес по франшизе, как сделать свой ресторан или гостиницу пет-френдли и как запустить экотуристический проект.

Для победительниц запланированы призы. «Одна из финалисток пройдёт в федеральный этап программы «Мама-предприниматель» вне конкурса и сможет сразиться за гранты в один миллион рублей, 500 и 250 тысяч рублей на развитие своего проекта», – отметил председатель правления национального агентства развития предпринимательства «Мой бизнес – мои возможности» Лев Кузнецов.

Заявку на участие в треке «Мама в туризме» можно подать на сайте до 20 октября.