За клевету в интернете великолучанин заплатит потерпевшему 70 тысяч рублей

16:08, 10 октября 2024, ПАИ

За клевету в интернете великолучанин заплатит потерпевшему 70 тысяч рублей, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В своем заявлении истец сообщил, что ответчик разместил в интернете публикацию с заведомо ложными сведениями, порочащими его честь и достоинство. Великолукский городской суд принял решение взыскать с лжеца компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей.

Суд также обязал ответчика разместить опровержение статьи в электронном периодическом издании в течение трёх дней с момента вступления решения суда в законную силу. В случае неисполнения этого требования в установленный срок ответчик будет платить по тысяче рублей за каждый календарный день до фактического исполнения обязательств.