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Общество

О ремонтах, реставрациях и выставках в Пушкинском заповеднике расскажет коллегам в Пензе ​замдиректора музея

О ремонтно-реставрационных работах, проведённых во время подготовки и празднования пушкинского юбилея расскажет коллегам-музейщикам Екатерина Дмитриева, заместитель директора Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» по продвижению и развитию. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Выступление Екатерины Дмитриевой состоится на пленарном заседании IX Международного форума литературных музеев в Пензенской области. Главная тема форума — «Наследие А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова в музейном пространстве». Пленарное заседание, о котором идёт речь, посвящено итогам пушкинского юбилейного года и включено в утверждённый премьер-министром страны Михаилом Мишустиным план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения поэта.

Выступление Екатерины Дмитриевой озаглавлено «Пушкинский заповедник на стыке трёх юбилеев». Речь в нём пойдёт о работах по реставрации памятника на могиле поэта в Святогорском монастыре (очистка поверхности камня от всех видов загрязнений и обработка его поверхности защитными составами, очистка креста от дикой патины, проч.), о работах в музее-усадьбе «Михайловское» (реставрация кровли из черепицы, восстановление оконных и дверных проёмов, ремонт каменной кладки и создание подкровельного помещения в здании выставочного зала «Льняной амбар»), в музее-усадьбе «Петровское» (дом-музей А. П. Ганнибала, беседка-грот, парк) и в мемориальном парке «Тригорского» (уборка больных и угнетённых деревьев, посадка дубов на парковой затее «Солнечные часы», ремонт дорожек).

Также Екатерина Дмитриева планирует рассказать о выставочных проектах-2024, в том числе о принципиально новой не только для «Михайловского», но и для всего региона экспозиции «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный пейзаж»; о LVIII Всероссийском Пушкинском празднике поэзии (Дни Пушкинской поэзии и русской культуры); о Первом фестивале балета «Под звездой Геннадия Селюцкого»; о научных Михайловских Пушкинских чтениях «Есть имена, как солнце!»

На IX Международный форум литературных музеев в Пензе прибыли представители более 40 музеев из разных регионов России.

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