Движение по кругу ограничат на улице Вокзальной в Великих Луках
Движение на улице Вокзальной в Великих Луках, где находится участок кругового движения, временно перекроют. Об это ПАИ сообщили в городской администрации.
Ограничение движения будет действовать с 9:00 по 20:00 12 октября. Оно связано с проведением работ по устройству асфальтобетонного покрытия.
Объехать великолучане смогут по улицам Гоголя, Гражданской, а затем Нелидовской в направлении города, а в обратном – по улице Вокзальной, проезду Нелидовскому, улице Нелидовской, улице Гражданской и улице Гоголя.
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