Движение по кругу ограничат на улице Вокзальной в Великих Луках

16:47, 10 октября 2024, ПАИ

Движение на улице Вокзальной в Великих Луках, где находится участок кругового движения, временно перекроют. Об это ПАИ сообщили в городской администрации.

Ограничение движения будет действовать с 9:00 по 20:00 12 октября. Оно связано с проведением работ по устройству асфальтобетонного покрытия.

Объехать великолучане смогут по улицам Гоголя, Гражданской, а затем Нелидовской в направлении города, а в обратном – по улице Вокзальной, проезду Нелидовскому, улице Нелидовской, улице Гражданской и улице Гоголя.