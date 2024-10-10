Псковские школьники присоединятся к всероссийской акции «Я – россиянин»

17:11, 10 октября 2024, ПАИ

Школьники из Псковской области присоединятся к всероссийской акции «Я – россиянин», которая приурочена ко Дню народного единства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Мероприятие пройдёт в виде цифрового урока для учеников 4–5-х классов с 15 октября по 15 ноября. В ходе неё школьники смогут получить больше знаний о географии, истории, культуре, науке и других областях. Подробную информацию можно найти на официальном сайте яроссиянин.рус.

Акция призвана развить культуру школьников, сформировать гражданскую идентичность, а также воспитать уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий.

В прошлом году к акции присоединились более 714 тысяч детей и 18 тысяч учителей.

Акция реализуется при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, а также комиссии по просвещению и воспитанию.