Чемпионат Псковского района по рапиду и блицу пройдёт 12 и 13 октября

17:51, 10 октября 2024, ПАИ

Чемпионат Псковского района по быстрым шахматам и блицу пройдёт в Ледовом дворце Пскова 12 и 13 октября. Об этом ПАИ сообщили в шахматном клубе «Бригантина».

В соревнованиях примут участие спортсмены, зарегистрированные в Псковском районе. Турнир по быстрым шахматам пройдёт с контролем времени семь минут и пять секунд добавления на каждый ход. В партиях чемпионата по блицу у участников будет по три минуты и две секунды добавления на каждый ход.

Систему проведения соревнований определит главный судья в зависимости от количества участников.

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