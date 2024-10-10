Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Чемпионат Псковского района по рапиду и блицу пройдёт 12 и 13 октября

Чемпионат Псковского района по быстрым шахматам и блицу пройдёт в Ледовом дворце Пскова 12 и 13 октября. Об этом ПАИ сообщили в шахматном клубе «Бригантина».

Чемпионат Псковского района по рапиду и блицу пройдёт 12 и 13 октября. Фото: ПАИ

В соревнованиях примут участие спортсмены, зарегистрированные в Псковском районе. Турнир по быстрым шахматам пройдёт с контролем времени семь минут и пять секунд добавления на каждый ход. В партиях чемпионата по блицу у участников будет по три минуты и две секунды добавления на каждый ход.

Систему проведения соревнований определит главный судья в зависимости от количества участников.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 октября 2024

Чемпионат Псковского района по рапиду и блицу пройдёт 12 и 13 октября
10 октября 2024

Стало известно, в какой школе Пскова учащиеся лучше всех играют в волейбол
10 октября 2024

Новые всероссийские соревнования пройдут во всех регионах страны в 2025 году
10 октября 2024

Кубок Пскова по лёгкой атлетике пройдёт 12 октября
10 октября 2024

Легкоатлетический кросс проходит в Себеже
10 октября 2024

Чемпионат Псковской области по хоккею стартует 19 октября
10 октября 2024

Великолучане участвуют в первенстве СЗФО по баскетболу
09 октября 2024

Городской спорткомитет передаст псковским спортшколам инвентарь на сумму более 5 млн рублей до конца года

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...